Окупанти сьогодні 11 разів обстріляли позиції українських військових



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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби нема

З почтку доби російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Про це у Facebook повідомляє прес-центр ООС.

«Упродовж доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби не допущено», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Шуми та Павлопіль.

Крім того, зранку ворог застосував по оборонцях Кримського озброєння БМП. А у другій половині дня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Луганське з мінометів калібру 120 мм.