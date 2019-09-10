Окупанти сьогодні двічі порушили режим припинення вогню



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Втрат серед українських військовиків немає

З початку поточної доби бойовики вже двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Києві.

«Сьогодні, 10 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 провокаційні обстріли наших позицій», - зазначив Гуцуляк.

За його словами, після 7:10 ранку бойові дії відбулися поблизу Богданівки Донецької області. З напрямку від села Петрівське ворог розпочав обстріли українських військових з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил протягом 20 хвилин придушили ворожу збройну активність, адекватно застосовуючи легке піхотне озброєння.

Окрім цього, з 10:54, протягом 10 хвилин окупанти вели обстріл з АГС українських оборонців Катеринівки.

За наявною інформацією, бойових втрат серед бійців ООС від початку поточної доби немає.

Міноборони також підтвердило інформацію про 13 збройних провокацій за минулу добу.