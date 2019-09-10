  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти сьогодні двічі порушили режим припинення вогню

    • Розсилка
    Окупанти сьогодні двічі порушили режим припинення вогню

    Втрат серед українських військовиків немає

    З початку поточної доби бойовики вже двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Києві.

    «Сьогодні, 10 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 провокаційні обстріли наших позицій», - зазначив Гуцуляк.

    За його словами, після 7:10 ранку бойові дії відбулися поблизу Богданівки Донецької області. З напрямку від села Петрівське ворог розпочав обстріли українських військових з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил протягом 20 хвилин придушили ворожу збройну активність, адекватно застосовуючи легке піхотне озброєння.

    Окрім цього, з 10:54, протягом 10 хвилин окупанти вели обстріл з АГС українських оборонців Катеринівки.

    За наявною інформацією, бойових втрат серед бійців ООС від початку поточної доби немає.

    Міноборони також підтвердило інформацію про 13 збройних провокацій за минулу добу.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ