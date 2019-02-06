  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти сьогодні сім разів відкривали вогонь із забороненої зброї

    • Розсилка
    Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український боєць не постраждав - Окупанти сьогодні сім разів відкривали вогонь із забороненої зброї
    Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український боєць не постраждав

    На провокації противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь

    Протягом поточної доби противник обстріляв позиції наших військ сім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Піски.

    Також позиції сил ООС були обстріляні в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу селища Павлопіль із гранатометів.

    В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний.

    Також позиції сил ООС були обстріляні в районі населеного пункту Південне з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В штабі зазначають, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український боєць не постраждав.

    Підрозділи, що обороняються, у відповідь придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

    Втрати противника уточнюються, зазначають у штабі ООС.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ