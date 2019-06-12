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    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж

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    <p>У Чернівцях зустріли десантників, які повернулися із зони ООС&nbsp;</p> - Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж

    У Чернівцях зустріли десантників, які повернулися із зони ООС 

    Фото: Віталій Олійник, Укріфнорм

    Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів

    У Чернівцях сотні волонтерів та небайдужих зустріли військових десантників, які повернулися із зони проведення Операції об'єднаних сил після 8 місяців виконання завдань на сході країни.

    Військові пройшлися колоною центральними вулицями міста, тримаючи в руках фотографії загиблих товаришів.

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    «За час проведення Антитерористичної операції, а пізніше Операції Об'єднаних сил з військової частини А 2582 з місцем дислокації у Чернівцях загинуло 24 військовослужбовці, 300 чоловік було поранено та травмовано», - сказав командир 80-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шворак.

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    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
    Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж

    Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів.

    На Центральній площі діти розгорнули велетенський двадцятиметровий стяг. Прийшли не лише рідні та друзі військових, але й пересічні буковинці спеціально приїхали, аби привітати десантників з поверненням і подякувати за їхню службу.

    Джерело: Укрінформ

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