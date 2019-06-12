Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж



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У Чернівцях зустріли десантників, які повернулися із зони ООС Фото: Віталій Олійник, Укріфнорм

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів

У Чернівцях сотні волонтерів та небайдужих зустріли військових десантників, які повернулися із зони проведення Операції об'єднаних сил після 8 місяців виконання завдань на сході країни.

Військові пройшлися колоною центральними вулицями міста, тримаючи в руках фотографії загиблих товаришів.

«За час проведення Антитерористичної операції, а пізніше Операції Об'єднаних сил з військової частини А 2582 з місцем дислокації у Чернівцях загинуло 24 військовослужбовці, 300 чоловік було поранено та травмовано», - сказав командир 80-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шворак.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів.

На Центральній площі діти розгорнули велетенський двадцятиметровий стяг. Прийшли не лише рідні та друзі військових, але й пересічні буковинці спеціально приїхали, аби привітати десантників з поверненням і подякувати за їхню службу.

Джерело: Укрінформ