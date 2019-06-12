Як Чернівці зустріли десантників, які повернулися з війни: фоторепортаж
У Чернівцях зустріли десантників, які повернулися із зони ООС
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів
У Чернівцях сотні волонтерів та небайдужих зустріли військових десантників, які повернулися із зони проведення Операції об'єднаних сил після 8 місяців виконання завдань на сході країни.
Військові пройшлися колоною центральними вулицями міста, тримаючи в руках фотографії загиблих товаришів.
«За час проведення Антитерористичної операції, а пізніше Операції Об'єднаних сил з військової частини А 2582 з місцем дислокації у Чернівцях загинуло 24 військовослужбовці, 300 чоловік було поранено та травмовано», - сказав командир 80-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шворак.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів.
На Центральній площі діти розгорнули велетенський двадцятиметровий стяг. Прийшли не лише рідні та друзі військових, але й пересічні буковинці спеціально приїхали, аби привітати десантників з поверненням і подякувати за їхню службу.
Джерело: Укрінформ