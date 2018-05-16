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    Окупанти відкрили Керченський міст для легкових авто

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    Фото: РИА Новости

    Машини рушили через міст з боку Краснодарського краю Росії

    У середу, 18 травня, відкрито рух легкових автомобілів по автодорожній частині мосту з анексованого Криму в сусідню Росію.

    Рівно о 05:30 за московським часом машини поїхали з боку Краснодарського краю Росії.

    Російські ЗМІ пишуть, що автодорожню частину мосту, який з'єднав Крим з РФ, планували відкрити в грудні цього року, «але добудували на півроку раніше встановленого терміну».

    9 травня замовник будівництва - управління федеральних автомобільних доріг «Тамань» - прийняв у компанії-генпідрядника «Стройгазмонтаж» автодорожню частину мосту.

    Урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

    У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

    МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

    Джерело: ТАСС

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