Окупанти виходять з оперативної паузи на Донбасі, – ISW

Окупанти виходять з паузи і хочуть поновити наступ на Донбасі

Аналітики не виключають, що російський наступ буде нестабільним і може загальмуватися взагалі

Російські війська провели нову серію сухопутних атак на Донбасі, що може свідчити про те, що вони виходять з «оперативної паузи». Про це йдеться у зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW).

«Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи, підтверджуючи оцінку ISW від 15 липня про те, що російські сили, ймовірно, відновлять наземні атаки на кількох напрямках просування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що припинення операційної паузи навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але швидше за все характеризуватиметься продовженням обмежених наземних штурмів, зосереджених на виступі Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

«Кремль, можливо, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в такій спробі», – додають у американському Інституті дослідження війни.

Також повідомляється, що російські війська здійснили обмежені наземні напади навколо Сіверська та Бахмута, а також обстрілювали українську військову та цивільну інфраструктуру на сході України.

«Російська окупаційна влада, ймовірно, реагує на передбачувану загрозу діяльності українських партизанів посиленням адміністративних режимів на окупованих територіях», – резюмували дослідники.

Видання The New York Times пише, що у Кремлі сигналізують про перехід до агресивнішої фази війни проти України.

Там відзначають, що знаком того, що росіяни завершують так звану оперативну паузу у вторгненні в Україну, є те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм силам активізувати атаки «на всіх оперативних дільницях» війни.