«НКВС» XXI століття. Рашисти депортують неугодних з України

Тим, хто не підтримує «рускій мір», погрожують вивозом із Мелітополя

Окупаційна влада в Мелітополі готує депортацію населення за проукраїнські погляди. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Федоров розповів, що окупаційна «влада» Мелітополя видала «наказ» про депортацію мешканців за проукраїнську позицію.

«Псевдовлада видала псевдонаказ про те, що мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області депортуватимуться за українську символіку, за непроросійську позицію. Ми з вами розуміємо, що це значить – всі, хто матимуть проукраїнську позицію, ніби як мають бути депортовані за кордони тимчасово окупованих територій», – зазначив він.

Федоров провів паралель из депортацією кримських татар з Криму.

«Ця псевдовлада уявляє себе Сталіним та хоче повторити ситуацію 1944 року, депортацію кримських татар з Криму. Історія вже все показала. І перспектива Сталіна була зовсім погана, і депортація погано закінчилась - все повернулися на свої місця», – додав міський голова.

Мер Мелітополя переконаний, що цього не станеться.

«До того, як рашисти дійдуть до псевдодепортації, ми вже повернемося до свого на сьогодні тимчасового окупованого міста», – резюмував Федоров.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив учора, 15 липня, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.