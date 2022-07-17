Військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному

Після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів

Українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми й склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області. Про це повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Повідомляється, що після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів, спалахнула велика пожежа.

Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.