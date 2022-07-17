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    Новини

    Військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному

    Військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному - Військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному
    Військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному
    фото: Telegram

    Після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів

    Українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми й склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області. Про це повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

    Повідомляється, що після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів, спалахнула велика пожежа.

    Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному