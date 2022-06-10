Десантний корабель та крилаті ракети: що тримає Росія у Чорному морі

Корабельне угруповання рашистів продовжує тримати блокаду Чорного моря

Росія має напоготові у морі 40 крилатих ракет, а також у готовності один великий десантний корабель, повідомило оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів, посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності – один ВДК», – йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

До слова, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.