До Запоріжжя прибула евакуаційна колона з Маріуполя (відео)

21 квітня з Маріуполя вдалося евакуювати 79 мешканців

У четвер, 21 квітня, в евакуаційній колоні до міста Запоріжжя прибуло 79 маріупольців. Про це повідомляє ДСНС України.

Прямуючи до Запоріжжя, на об'їзному шляху поблизу села Кам'янське три автобуси застрягли на ґрунтовій дорозі. Рятувальники допомогли вибратися транспортним засобам із пастки. Зрештою, колона змогла продовжити рух до пункту призначення.

Наразі всі люди в безпеці і перебувають у Запоріжжі.

Нагадаємо, як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, із заблокованого російськими окупантами Маріуполя з 13 березня загалом вдалося евакуювати понад 100 тисяч місцевих жителів. 21 квітня у місті чекали в черзі на евакуацію понад 200 людей, але вчасно автобуси не прибули.

Мер також повідомив, що ті 80 маріупольців, яким вдалося виїхали 20 квітня з Маріуполя, переночували у Бердянську, та прямують по території, контрольованій українською владою, до Запоріжжя.

На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.