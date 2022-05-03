Окупанти спробують провести останню психоатаку на херсонців
Не залишаймо своїх на самоті
Є такий спеціальний москаль, який першим озвучує всіляку маячню, яку кремляді потім вносять у вуха скрєпостним як факт. Називається спікер Госдуми Володін (це прізвище, а не просто звання).
На відміну від погано дресированого Мєдвєдєва, який верзе клініку особисто від себе, у Володіна це – функція. Я так висновую по відстеженнях. Саме він першим з офіційних держиморд після виступу Зеленського про Будапештський меморандум став верзти маячню про «українську атомну бомбу». Це не єдиний приклад.
І от зараз він каже про «сигнали, що Херсонська область не бажає бути в складі України».
Ми тут, чесно кажучи, недооцінюємо промивку мізків на окупованих землях. Там зі страшною силою це коїться: що Україна сама відмовилася робити соцвиплати (а не вони сервери спіонерили), що ЗСУ обстрілюють Херсон (но рашисти все це героїчно збивають!), і так далі. Все це там є, і навіть на всерашистському рівні, я ж читаю.
Ну а що там зв'язок відрубають і на рубль переходять, відомо й без мене вже всім.
Я думаю, орки спершу спробують провести останню психоатаку на місцевих 9 травня, і, відповідно до результатів, таки влаштовуватимуть «референдум», а то й обійдуться без нього. Раз уже Володіну Херсонська область «сигнали» подає, хоча нічого не казала – то на фіга референдуми. Колаборанти все оформлять і підпишуть.
Тому дуже важливо:
А) Підтримувати будь-який зв'язок із рідними й близькими в регіоні, в кого є. На відміну від Росії, у мене на Херсонщині нікого. Сподіваюся, у когось із вас таки є.
Не залишаймо своїх на самоті. Це нам тут у тилу здається, що легко бути патріотом. А коли немає зв'язку, а на вулиці ходить москаль з автоматом – не так воно й легко, я думаю.
Б) Після визволення краю буде багато бажаючих покарати всіх поголівно. Ну, як у Франції чи Чехії після розгрому гітлерівців. Не розганяйтеся. Спершу поставте себе на місце цих людей.
Втім, наразі головне – пункт «А».
Джерело: блог Олександра Михельсона