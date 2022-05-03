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    Думки вголос

    Окупанти спробують провести останню психоатаку на херсонців

    Важко бути патріотом під дулом автомата - Окупанти спробують провести останню психоатаку на херсонців
    Важко бути патріотом під дулом автомата
    фото з відкритих джерел

    Не залишаймо своїх на самоті

    Є такий спеціальний москаль, який першим озвучує всіляку маячню, яку кремляді потім вносять у вуха скрєпостним як факт. Називається спікер Госдуми Володін (це прізвище, а не просто звання).

    На відміну від погано дресированого Мєдвєдєва, який верзе клініку особисто від себе, у Володіна це – функція. Я так висновую по відстеженнях. Саме він першим з офіційних держиморд після виступу Зеленського про Будапештський меморандум став верзти маячню про «українську атомну бомбу». Це не єдиний приклад.

    І от зараз він каже про «сигнали, що Херсонська область не бажає бути в складі України».

    Ми тут, чесно кажучи, недооцінюємо промивку мізків на окупованих землях. Там зі страшною силою це коїться: що Україна сама відмовилася робити соцвиплати (а не вони сервери спіонерили), що ЗСУ обстрілюють Херсон (но рашисти все це героїчно збивають!), і так далі. Все це там є, і навіть на всерашистському рівні, я ж читаю.

    Ну а що там зв'язок відрубають і на рубль переходять, відомо й без мене вже всім.

    Я думаю, орки спершу спробують провести останню психоатаку на місцевих 9 травня, і, відповідно до результатів, таки влаштовуватимуть «референдум», а то й обійдуться без нього. Раз уже Володіну Херсонська область «сигнали» подає, хоча нічого не казала – то на фіга референдуми. Колаборанти все оформлять і підпишуть.

    Тому дуже важливо:

    А) Підтримувати будь-який зв'язок із рідними й близькими в регіоні, в кого є. На відміну від Росії, у мене на Херсонщині нікого. Сподіваюся, у когось із вас таки є.

    Не залишаймо своїх на самоті. Це нам тут у тилу здається, що легко бути патріотом. А коли немає зв'язку, а на вулиці ходить москаль з автоматом – не так воно й легко, я думаю.

    Б) Після визволення краю буде багато бажаючих покарати всіх поголівно. Ну, як у Франції чи Чехії після розгрому гітлерівців. Не розганяйтеся. Спершу поставте себе на місце цих людей.

    Втім, наразі головне – пункт «А».

    Джерело: блог Олександра Михельсона

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    Теги: росія окупанти ЗСУ соцвиплати війна референдум Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Окупанти спробують провести останню психоатаку на херсонців