Окупанти спробують провести останню психоатаку на херсонців

Не залишаймо своїх на самоті

Є такий спеціальний москаль, який першим озвучує всіляку маячню, яку кремляді потім вносять у вуха скрєпостним як факт. Називається спікер Госдуми Володін (це прізвище, а не просто звання).

На відміну від погано дресированого Мєдвєдєва, який верзе клініку особисто від себе, у Володіна це – функція. Я так висновую по відстеженнях. Саме він першим з офіційних держиморд після виступу Зеленського про Будапештський меморандум став верзти маячню про «українську атомну бомбу». Це не єдиний приклад.

І от зараз він каже про «сигнали, що Херсонська область не бажає бути в складі України».

Ми тут, чесно кажучи, недооцінюємо промивку мізків на окупованих землях. Там зі страшною силою це коїться: що Україна сама відмовилася робити соцвиплати (а не вони сервери спіонерили), що ЗСУ обстрілюють Херсон (но рашисти все це героїчно збивають!), і так далі. Все це там є, і навіть на всерашистському рівні, я ж читаю.

Ну а що там зв'язок відрубають і на рубль переходять, відомо й без мене вже всім.

Я думаю, орки спершу спробують провести останню психоатаку на місцевих 9 травня, і, відповідно до результатів, таки влаштовуватимуть «референдум», а то й обійдуться без нього. Раз уже Володіну Херсонська область «сигнали» подає, хоча нічого не казала – то на фіга референдуми. Колаборанти все оформлять і підпишуть.

Тому дуже важливо:

А) Підтримувати будь-який зв'язок із рідними й близькими в регіоні, в кого є. На відміну від Росії, у мене на Херсонщині нікого. Сподіваюся, у когось із вас таки є.

Не залишаймо своїх на самоті. Це нам тут у тилу здається, що легко бути патріотом. А коли немає зв'язку, а на вулиці ходить москаль з автоматом – не так воно й легко, я думаю.

Б) Після визволення краю буде багато бажаючих покарати всіх поголівно. Ну, як у Франції чи Чехії після розгрому гітлерівців. Не розганяйтеся. Спершу поставте себе на місце цих людей.

Втім, наразі головне – пункт «А».

Джерело: блог Олександра Михельсона

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