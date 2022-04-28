  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині

    Росіяни втягують Херсонщину у рублеву зону - Окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині
    Росіяни втягують Херсонщину у рублеву зону

    Раніше росіяни планували запровадити на Херсонщині рублі ще з квітня

    Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини заявила, що область з 1 травня «переходить у рублеву зону». Про це пише російське «РИА-Новини» з посиланням на самопроголошеного «заступника голови» військово-цивільної адміністрації регіону Кирила Стремоусова.

    В окупаційній владі заявили, що «перехідний період займе до чотирьох місяців»: у цей термін, за їхніми словами, прийматимуть і рублі, і гривні, а потім – «повний перехід на рубль».

    Раніше росіяни планували запровадити на Херсонщині рублі з квітня

    Нагадаємо, 27 квітня під час мирного проукраїнського мітингу на площі Свободи в Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси до мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців.

    На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

    27 квітня в Херсоні відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

    Напередодні ввечері у Херсоні було чутно вибухи.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна гроші Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині