Окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині

Раніше росіяни планували запровадити на Херсонщині рублі ще з квітня

Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини заявила, що область з 1 травня «переходить у рублеву зону». Про це пише російське «РИА-Новини» з посиланням на самопроголошеного «заступника голови» військово-цивільної адміністрації регіону Кирила Стремоусова.

В окупаційній владі заявили, що «перехідний період займе до чотирьох місяців»: у цей термін, за їхніми словами, прийматимуть і рублі, і гривні, а потім – «повний перехід на рубль».

Раніше росіяни планували запровадити на Херсонщині рублі з квітня

Нагадаємо, 27 квітня під час мирного проукраїнського мітингу на площі Свободи в Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси до мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців.

На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

27 квітня в Херсоні відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

Напередодні ввечері у Херсоні було чутно вибухи.

Читайте також: