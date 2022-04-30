На Херсонщині зник інтернет та мобільний зв'язок

Один з провідних спеціалістів мобільного оператора у Херсоні розповів, що це не аварія

Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах

У Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів, повідомляють ЗМІ, зокрема «Суспільне».

Зокрема, немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.

Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні розповів, що це не аварія.

До слова, як йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 квітня, російські війська готуються вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині. До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами. На тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області. Зокрема, йдеться про т.зв. «голову Херсонської обладміністрації» та «голову Херсонської міської адміністрації».

Раніше призначеному російськими окупантами «голові» Херсонської міської адміністрації Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності.

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