Окупанти за добу сім разів порушили режим тиші, один військовий поранений



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Боєць Об'єднаних сил на Донбасі

Вчора зафіксовано обстріли бойовиків з гранатометів та стрілецької зброї

У вівторок, 20 серпня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів:

неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

в районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли:

неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів.

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: