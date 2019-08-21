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    Окупанти за добу сім разів порушили режим тиші, один військовий поранений

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    Боєць Об'єднаних сил на Донбасі - Окупанти за добу сім разів порушили режим тиші, один військовий поранений
    Боєць Об'єднаних сил на Донбасі

    Вчора зафіксовано обстріли бойовиків з гранатометів та стрілецької зброї

    У вівторок, 20 серпня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів:

    • неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • в районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли:

    • неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів.
    • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

    За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

    Від початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Новомихайлівки – гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Водяного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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