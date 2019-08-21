Окупанти за добу сім разів порушили режим тиші, один військовий поранений
Вчора зафіксовано обстріли бойовиків з гранатометів та стрілецької зброї
У вівторок, 20 серпня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів:
- неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- в районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли:
- неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів.
- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- неподалік Новомихайлівки – гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.