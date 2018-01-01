Окупанти за рік не пропустили в Крим майже 8 тонн продуктів

Серед непропущених до окупованого Криму тварин були 1500 дощових черв’яки

За минулий тиждень підконтрольні Кремлю інспектори Россільгоспнагляду окупованого Криму не пропустили на анексувати півострів понад 200 кг продуктів. Про це повідомила прес-служба відомства. «За минулий тиждень припинили спроби ввезення в Крим з України 266,1 кілограмів продукції тваринного походження і п'яти тварин», - йдеться в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед непропущених до окупованого Криму тварин були 1500 дощових черв’яки

За минулий тиждень підконтрольні Кремлю інспектори Россільгоспнагляду окупованого Криму не пропустили на анексувати півострів понад 200 кг продуктів. Про це повідомила прес-служба відомства.

«За минулий тиждень припинили спроби ввезення в Крим з України 266,1 кілограмів продукції тваринного походження і п'яти тварин», - йдеться в повідомленні відомства.

У відомстві додали, що продукцію і тварин повернули на територію материкової України.

За інформацією Россільгоспнагляду, в 2017 році фахівці управління виявили та повернули на територію материкової України 3878 партій «заборонених до ввезення товарів»: 7818 кг продуктів тваринного походження, 16615 яєць, 342 непродуктивних тварин, 29 голів декоративної птиці (тварин), 190 акваріумних рибок, 30 п'явок, одне опудало фазана, 1500 дощових черв'яків, 28 равликів, сім голів молодняку сільськогосподарської птиці, одну черепаху, 12 бджолосімей, 3 кг живих раків.

У Росії і окупованому Криму введені обмежувальні заходи на імпорт продуктів харчування і сільськогосподарської продукції по відношенню до країн, які впровадили раніше санкції проти Москви через її анексію Криму та агресію на сході України.

Джерело: Крим.Реалії