Окупанти заборонили своїм бюджетникам залишати «ДНР»

Бойовики бояться, що на території, підконтрольній Україні, їхніх «бюджетників» завербують

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заборонив «бюджетникам» їхати на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляють на сайті бойовиків. Під обмеження потрапили працівники «держпідприємств і підприємств муніципальної форми власності», у тому числі шкіл і лікарень. В «ДНР» повідомляють, що таке



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Бойовики бояться, що на території, підконтрольній Україні, їхніх «бюджетників» завербують

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заборонив «бюджетникам» їхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляють на сайті бойовиків.

Під обмеження потрапили працівники «держпідприємств і підприємств муніципальної форми власності», у тому числі шкіл і лікарень.

В «ДНР» повідомляють, що таке рішення було прийнято «у зв'язку зі збільшенням кількості масових вербовок українськими спецслужбами жителів «ДНР», які перетинають лінію розмежування з Україною».

Нагадаємо, сьогодні Рада сьогодні розглядає законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною та не створює для РФ жодних територіальних прав.

До другого читання в законопроект включили також дату початку окупації української території - 20 лютого 2014 року, а по всьому тексту законопроекту додано положення з приводу окупації Криму.

Законопроект №5435 авторства першого заступника голови ВР Ірини Геращенко і депутатів, які входять у «мінську платформу», визначає правовий статус зниклих безвісти, імплементує міжнародні договори з міжнародного гуманітарного права щодо захисту цих осіб і їхніх родичів, а також вводить у національну площину визначення «особа, яка зникла безвісти». Проектом пропонується визначити процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти, - від подання заяви про розшук і до його припинення.

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