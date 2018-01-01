Рада сьогодні розглядає законопроект про реінтеграцію Донбасу

Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

Верховна Рада у вівторок розгляне у другому читанні президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» щодо визнання Росії країною-агресором. Окрім того, у першому



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Перший робочий день парламенту у 2018 році Фото: Главком

Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

Верховна Рада у вівторок розгляне у другому читанні президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» щодо визнання Росії країною-агресором.

Окрім того, у першому читанні планується розглянути законопроект №5435 про правовий статус осіб, зниклих безвісти, йдеться в порядку денному Ради, оприлюдненому на сайті парламенту.

Одразу після розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу заплановано включення до порядку денного сесії 5 альтернативних законопроектів, включаючи президентський №7440 «Про Вищий антикорупційний суд». Окрім того, депутати розглядатимуть включення до порядку денного законопроекту №7428 «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Далі депутати розглянуть декілька законопроектів у другому читанні, зокрема «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави» та «Про використання земель оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок».

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Парламент 6 жовтня 2017 року проголосував за нього в першому читанні.

Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною та не створює для РФ жодних територіальних прав.

До другого читання в законопроект включили також дату початку окупації української території - 20 лютого 2014 року, а по всьому тексту законопроекту додано положення з приводу окупації Криму.

Законопроект №5435 авторства першого заступника голови ВР Ірини Геращенко і депутатів, які входять у «мінську платформу», визначає правовий статус зниклих безвісти, імплементує міжнародні договори з міжнародного гуманітарного права щодо захисту цих осіб і їхніх родичів, а також вводить у національну площину визначення «особа, яка зникла безвісти». Проектом пропонується визначити процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти, - від подання заяви про розшук і до його припинення.

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