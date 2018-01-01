Окупанти забрали до російської армії п’ять тисяч жителів Криму
- Сьогодні, 10:54
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На окупованому півострові стали порушувати кримінальні справи про ухилення від служби в російській армії
Станом на кінець 2017 року, на строкову службу в російську армію призвали близько 5 тисяч жителів окупованого Криму, спостерігається тенденція до збільшення кількості призовників. Про це в ефірі Радіо Крим.Реаліі заявила член Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.
За її словами, на півострові стали порушувати кримінальні справи про ухилення від служби в російській армії.
«Ми зараз якраз розробляємо рекомендації, як діяти в подібних ситуаціях. Головна лазівка - не ставати на військовий облік, тоді відкриють лише адміністративну справу. Правда, зробити це складно, тому що на облік масово ставлять і школярів, і студентів. Так, в колишньому ТНУ, нинішньому «Кримському федеральному університеті», навіть не видають дипломи без військового обліку», - зазначила Сєдова.
Більш того, підкреслила правозахисниця, в соцмережах співробітники кримських військкоматів знаходять тих, хто виїхав на материкову Україну молодих людей і загрожують їм розшуком.
«У самому Криму призов до армії виставляють як свято, і багато обманюються, а потім страждають від нестерпних умов», - заявила Сєдова.
Кримська правозахисна група звернулася до кримчан з проханням повідомляти про факти призову на строкову службу в російську армію з території окупованого півострова.
Після анексії Криму російська влада проводять набір кримчан до лав своєї армії. Багато масові заходи на півострові супроводжуються пропагандою служби в збройних силах Росії. Кримчан закликають на службу в російську армію всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН.