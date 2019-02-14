Окупанти застосували заборонене озброєння проти українців
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Розсилка
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил нема
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики окупованих районів Донецької і Луганської областей сім разів обстрілювали позиції українських військ, при цьому 6 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-служба Об'єднаних сил.
Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв позиції ООС з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Піски.
Крім того вівся обстріл із мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП – біля селища Опитне.
За даними ООС, у районі населеного пункту Верхньоторецьке бойовики гатили з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Повідомляється, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ», в районі населеного пункту Зайцеве ворог обстрілював українських захисників з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та станкових протитанкових гранатометів ,а біля хутору Вільний - з автоматичних станкових гранатометів.
В ООС наголосили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Там додали, що підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.