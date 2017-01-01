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    Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар

    Родичів не пускають у двір, посилаючись на те, що йдуть слідчі заходи
    В анексованому Криму знову проходять обшуки у жителів Сімферополя. Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність» в Facebook. «Надійшло повідомлення, що в Сімферополі чергові обшуки на вул. Дарвіна і вул. Хайрі Емір-Заде, 33», - йдеться у повідомленні. [GALLERY_BLOCK] Зазначено, що в будинку на вул. Хайрі
    • Сьогодні, 09:13
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    Фото:&nbsp;Крымская солидарность<br />@crimeansolidarity
    Фото: Крымская солидарность
    @crimeansolidarity

    Родичів не пускають у двір, посилаючись на те, що йдуть слідчі заходи

    В анексованому Криму знову проходять обшуки у жителів Сімферополя. Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність» в Facebook.

    «Надійшло повідомлення, що в Сімферополі чергові обшуки на вул. Дарвіна і вул. Хайрі Емір-Заде, 33», - йдеться у повідомленні.

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    Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар
    Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар
    Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар
    Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар
    Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар

    Зазначено, що в будинку на вул. Хайрі Емір-Заде, 33 перебувають дві жінки з 5 маленькими дітьми. «У двір загнали дві білі Газелі і на вулиці стоїть ще одна Газель. Обшук йде на обох поверхах будинку. Сусіди і родичі не можуть увійти у двір. Їх не пускають у двір, посилаючись на те, що йдуть слідчі заходи», - додали у спільноті.

    Також повідомляється, що у будинку перебуває Асене Месератова (господиня будинку) зі своїми дітьми і її рідний брат Алі Булатов з дружиною і дітьми. «Асене працює психологом в школі», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що за другою адресою - вул. Дарвіна - проживає свекруха Асене Месератової. «Там теж йдуть слідчі заходи. Біля будинку дві білі Газелі», - додали у спільноті. Згодом у спільноті повідомили, що на Дарвіна слідчі заходи завершені. В одну із машин силовиків сіла жінка, мабуть господиня будинку. Один із співробітників повідомив, що їдуть в слідчий комітет на Київській.

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