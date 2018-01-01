Окупованому Луганську відключили воду

Борги за воду стали надто великими

Луганське енергетичне об’єднання провело знеструмлення Петрівської насосної станції Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою жителів неконтрольованої території Луганської області, зокрема, частину міста Луганськ та деякі навколишні населені пункти. Про це повідомляється на сторінці ТОВ «ЛЕО» у соцмережі Facebook.



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Борги за воду стали надто великими

Луганське енергетичне об’єднання провело знеструмлення Петрівської насосної станції Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою жителів неконтрольованої території Луганської області, зокрема, частину міста Луганськ та деякі навколишні населені пункти.

Про це повідомляється на сторінці ТОВ «ЛЕО» у соцмережі Facebook.

«Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 30 січня складає близько 173 млн грн. При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів «ЛНР», бо 90% води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію. Слід відзначити, що борги Попаснянського водоканалу постійно зростають. Так, в грудні 2017 року водоканал спожив електроенергії на 8 млн 810 тис. грн, а сплатив лише 4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За 2017 рік оплата водоканалом електроенергії склала 52,5 млн грн.

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