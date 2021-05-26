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    Український «Шум» підкорив американських «Друзів» (відео)

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    Український&nbsp;&laquo;Шум&raquo; продовжує завойовувати серця людей у різних трансформаціях - Український «Шум» підкорив американських «Друзів» (відео)
    Український «Шум» продовжує завойовувати серця людей у різних трансформаціях
    Фото з відкритих джерел

    Дотепники використали фрагмент відомого комедійного серіалу для популяризації хіта «Шум»

    Опісля чудового виступу українського гурту «Go_A» на «Євробаченні-2021», де колектив виборов п’яте місце, у мережах з’явилося безліч кумедних обробок пісні «Шум».

    Зокрема в Youtubе дотепники використали фрагмент комедійного серіалу «Друзі». У ньому усім відомі хлопці танцюють під хіт «Шум». А вмикає улюблену музику прудка мавпочка Марсел, прививаючи любов до українських виконавців.

    Додамо, що харківські агрономи зняли пародію на пісню Shum гурту Go_A, з якою він поїхав на «Євробачення-2021». Ролик опубліковано на ютуб-каналі «Агромол».

    У ролику спільноти «Баба Єлька» українську народну веснянку виконує 82-річна Настя Зеленько із села Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області.

    Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

    Вокаліст та музикант італійського гурту Måneskin під час репетиції до гранд-фіналу емоційно станцювали під пісню Shum Go_A.

    Зауважимо, переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому.

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    Теги: Євробачення музика серіал
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    Український «Шум» підкорив американських «Друзів» (відео)