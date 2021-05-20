Олена Зеленська показала вишивки своєї бабусі, які зберігає вдома (фото)

Зеленська: «Крій жіночої сорочки на Дніпропетровщині – особливий, з квадратним вирізом – каре»

У День вишиванки, який відзначають в Україні сьогодні, 20 травня, перша леді України Олена Зеленська показала вишиті роботи свої бабусі. Фотографії вишивок Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося декілька картин, які вона вишила хрестиком (було в неї таке хобі). Вони й зараз висять у моєму домі. На жаль, у мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв'язок – через вишитий код, у якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби в мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас із Володимиром», – написала перша леді.

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Зеленська зазначила, що на Дніпропетровщині, звідкіля вона родом, традиційно сорочки вишивали у червоно-чорних тонах.

«На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна «вишиванкова» родзинка», – додала дружина президента.

До речі, саме ці традиційні для пані Зеленської вишиванки, наробили сьогодні чимало галасу в мережі. Сьогодні Зеленський разом з першою леді позував у вишиванках, аби привітати українців. Не всі українці оцінили вбрання президента, назвавши його вишиванку – косовороткою. Йому закидають носіння російської сорочки, яка не має нічого спільного з вишиванкою.