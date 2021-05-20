Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)

За вишиванки президентського подружжя відповідає дизайнер ArtemKlimchuk

На честь Дня вишиванки український президент Володимир Зеленський опублікував на сторінці в Instagram фото, на якому позує разом з дружиною Оленою у вишиванках.

Фото викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Офіційна сторінка президента в Instagram

Зеленський разом з першою леді позував у вишиванках, аби привітати українців.

За вишиванки президентського подружжя відповідає дизайнер ArtemKlimchuk, який шив вбрання до інавгурації Зеленського. Торік перша леді позувала у костюмі білого кольору з вишивкою, який розробив Артем. Цього року дизайнер обрав для вишиванок орнамент Дніпропетровщини, звідки походить бабуся Олени – Шура.

Проте не всі українці оцінили вбрання президента, назвавши його вишиванку – косовороткою. Йому закидають носіння російської сорочки, яка не має нічого спільного з вишиванкою.