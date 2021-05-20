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    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)

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    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)
    Фото Володимир Зеленський/Instagram

    За вишиванки президентського подружжя відповідає дизайнер ArtemKlimchuk

    На честь Дня вишиванки український президент Володимир Зеленський опублікував на сторінці в Instagram фото, на якому позує разом з дружиною Оленою у вишиванках.

    Фото викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

    Офіційна сторінка президента в Instagram

    Офіційна сторінка президента в Instagram

    Зеленський разом з першою леді позував у вишиванках, аби привітати українців.

    За вишиванки президентського подружжя відповідає дизайнер ArtemKlimchuk, який шив вбрання до інавгурації Зеленського. Торік перша леді позувала у костюмі білого кольору з вишивкою, який розробив Артем. Цього року дизайнер обрав для вишиванок орнамент Дніпропетровщини, звідки походить бабуся Олени – Шура.

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    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)
    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)
    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)
    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)

    Проте не всі українці оцінили вбрання президента, назвавши його вишиванку – косовороткою. Йому закидають носіння російської сорочки, яка не має нічого спільного з вишиванкою.

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    Теги: Володимир Зеленський вишиванка парламент перша леді
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    Новий скандал. Вишиванка Зеленського схожа на російську косоворотку (фото)