Такими їх ще не бачили. Столичні рятувальники одягли вишиванки (фото)

Рятувальники влаштувати фотосесію

Столичні рятувальники відзначили День вишиванки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

У четвертий четвер травня в Україні і в усьому світі відзначається день, який покликаний на збереження народних традицій створення та носіння етнічного вишитого одягу. Всі охочі можуть одягнути вишитий одяг та піти у ньому на роботу, навчання чи на прогулянку.

Рятувальники не виключення, і хоча у них є свій формений одяг, проте одягнути вишиванку та сфотографуватися у колективній фотосесії їм це не завадило. Навіть в умовах карантину, вони не зрадили традиції та, одягнувши маски, зробили кілька спільних фото, адже підтримують народні традиції та роблять свій внесок у збереження українських цінностей.

Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки, проте часто супроводжується концертами, виставками та проведенням різноманітних цікавих заходів.

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