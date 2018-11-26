Омбудсмен РФ не виходить на зв'язок, - Денісова



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Тетяна Москалькова ігнорує звернення українського омбудсмена

За словами Денісової, нині дуже суперечлива інформація про українських моряків на захоплених Росією суднах в Керченській протоці

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова не виходить на зв’язок.

Про це заявила українська омбудсмен Людмила Денісова в ефірі Громадського.

«Вона не виходить на контакт. Може, вона не отримала ніяких вказівок. Я виходила на контакт, але вони (російська сторона – ред.) не виходять», — сказала Денісова.

За її словами, нині дуже суперечлива інформація про українських моряків на захоплених Росією суднах в Керченській протоці. Україні не вдається вийти з ними на зв’язок, тож немає даних про їхній стан та місцеперебування.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

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За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

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Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

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