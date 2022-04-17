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    В Україні від рук окупантів загинули вже 202 дитини

    Рашисти поранили в Україні 361 дитину - В Україні від рук окупантів загинули вже 202 дитини
    Рашисти поранили в Україні 361 дитину
    фото з відкритих джерел

    Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

    В Україні від початку повномасштабної війни РФ від рук російських окупантів постраждали 563 дитини. Про це свідчать нові дані Офісу генерального прокурора.

    Загинули 202 дитини, а понад 361 було поранено.

    Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 106, Харківській – 89, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

    «Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю», – йдеться у повідомлення пресслужби Офісу генпрокурора.

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    В Україні від рук окупантів загинули вже 202 дитини
    Telegram-канал Офісу генпрокурора

    Зазначимо, ще напередодні повідомлялося про 200 вбитих та 360 поранених рашистами українських дітей.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ. Він зауважив, що успіхи наших військових на полі бою справді вагомі та історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україні від рук окупантів загинули вже 202 дитини