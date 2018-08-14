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    Омелян оприлюднив рейтинг пунктуальності авіакомпаній в липні

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    Омелян оприлюднив рейтинг пунктуальності авіакомпаній в липні

    Протягом липня з аеропортів нашої країни українські авіакомпанії здійснили 5275 авіарейсів, а іноземні — 2331

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян оприлюднив рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній липня.

    Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

    «Новий рейтинг пунктуальності авіакомпаній за липень 2018. При його складанні ввели низку нових показників. В першу чергу, оцінюються не лише українські, але й усі іноземні авіакомпанії, які літають в Україну. Ввели також диференційовану оцінку: виконання рейсів точно у зазначений час (допускається запізнення до 15 хв), із затримкою від 15 до 30 хв, до і більше двох годин», - повідомив Омелян.

    Всього, за даними міністра, з аеропортів України українськими перевізниками за місяць було здійснено понад 5,2 тисячі рейсів, а іноземними – 2,3 тисячі.

    Зазначається, що загальна регулярність відправлення рейсів українськими авіакомпаніями з аеропортів України за поточний місяць становить 70,2%.

    Зокрема, регулярність відправлення рейсів авіакомпанії «Роза вітрів» становить 90,8%; Мотор-Січ — 86,7%; Міжнародних авіаліній України — 73,8%; Азур ейр Україна — 67,5%; Фанейр — 47,5%; Анда ейр — 40,4%; Ейр Аллана — 40%; ЯнЕІР ЛТД — 39%; Скай А П — 38,8%; Браво — 38,7; Атлас Джет Україна — 27,8.

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    Своєю чергою, загальна регулярність відправлення рейсів іноземними авіакомпаніями з аеропортів України за липень становить 68,1%.

    Також було оприлюднено рейтинг регулярності відправлень рейсів іноземними компаніями. До трійки лідерів входять: ALITALIA – 96,8%; BELAVIA – 92,8%; QATARWAYS – 91,8%. 

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    Раніше на сайті міністерства оприлюднювали аналогічний рейтинг перевізників за червень.

    Нагадаємо, станом на 2 липня внаслідок масових затримок авіарейсів близько 1,5 тис. українських туристів не могли вчасно повернутися з відпочинку у Тунісі, Албанії та інших країнах.

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