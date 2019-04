Онука Муссоліні відповіла Джиму Керрі на скандальний малюнок у Twitter

Політик Алессандра Муссоліні розмістила в своєму Twitter декілька публікацій, в яких запропонувала Керрі нові теми для малюнків

Євродепутат Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, розкритикувала американського актора Джима Керрі за скандальний малюнок, який він опублікував у своєму Twitter.

На малюнку зображені чоловік і жінка, підвішені догори ногами. «Якщо ви ставите питанням, куди веде фашизм, запитайте у Беніто Муссоліні і його коханки Кларетти», - написав Керрі в коментарі до публікації.

У відповідь на це Алессандра Муссоліні назвала актора «виродком». Політик розмістила в своєму Twitter декілька публікацій, в яких запропонувала Керрі нові теми для малюнків.

Hi @JimCarrey now draw this for us pic.twitter.com/tDZ9RB1WLm