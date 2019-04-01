Онука Муссоліні відповіла Джиму Керрі на скандальний малюнок у Twitter
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У відповідь Алессандра Муссоліні назвала актора Джима Керрі «виродком»
Політик Алессандра Муссоліні розмістила в своєму Twitter декілька публікацій, в яких запропонувала Керрі нові теми для малюнків
Євродепутат Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, розкритикувала американського актора Джима Керрі за скандальний малюнок, який він опублікував у своєму Twitter.
На малюнку зображені чоловік і жінка, підвішені догори ногами. «Якщо ви ставите питанням, куди веде фашизм, запитайте у Беніто Муссоліні і його коханки Кларетти», - написав Керрі в коментарі до публікації.
У відповідь на це Алессандра Муссоліні назвала актора «виродком». Політик розмістила в своєму Twitter декілька публікацій, в яких запропонувала Керрі нові теми для малюнків.
Hi @JimCarrey now draw this for us pic.twitter.com/tDZ9RB1WLm— Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 марта 2019 г.
Зокрема, вона опублікувала зображення гриба ядерного вибуху та індіанців біля гори Рашмор, де викарбувані портрети чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна. Крім того, вона нагадала історію американської громадської діячки Рози Паркс, яка була засуджена в 1955 році за відмову поступитися своїм місцем в автобусі білому пасажирові.
Як відомо, Беніто Муссоліні був захоплений італійськими партизанами разом з Кларою Петаччі при спробі втекти до Швейцарії, 28 квітня 1945 року їх розстріляли в будинку на околиці комуни Меццегра. Тіла диктатора і його супутниці були перевезені до Мілана і повішені на бензоколонці на міській площі Лорето. Згодом останки диктатора помістили в сімейний склеп в місті Предаппіо.
Джерело: УНН