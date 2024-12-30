Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР

Юран: Без вітання президента Путіна свято не свято

Колишній нападник київського «Динамо» Сергій Юран в інтерв'ю російським пропагандистам розповів, як відзначатиме Новий рік. Зокрема, ексфорвард заявив, що обов'язоково чекатиме на звернення російського диктатора Володимира Путіна.

«Моя головна традиція – обов'язково 31 грудня подивитися фільм «Іронія долі, чи з легкою парою!» Якщо не подивлюся, то Новий рік уже не Новий рік. Завжди асоціація йде у юнацтво, бо за радянських часів усією країною дивилися. Тож це вже обов'язкова традиція. Новорічне звернення президента для мене теж є важливим. Без вітання президента свято не свято. Коли б'ють куранти, всередині є особливе почуття», – сказав Юран.

Нагадаємо, Сергій Юран народився в Луганську. Там він почав грати на професійному рівні у місцевій «Зорі».

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР.

У 1991 році він покинув «Динамо» і поїхав до Португалії.

Наразі Юран проживає в Росії. Нещодавно він скаржився на «українських нациків».

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на агента Антона Смирнова

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.