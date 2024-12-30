Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців

Під час сьогоднішнього обміну Україна повернула з російського полону 189 своїх громадян додому

Україна та Росія 30 грудня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 189 українських захисників. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

Загалом з російської неволі вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358. Так, одинадцятий за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:

87 військовослужбовців Збройних сил України (з них 17 – Сил територіальної оборони);

43 – Національної гвардії;

33 – Державної прикордонної служби;

24 – Військово-морських сил;

двох цивільних.

Список звільнених українців:

Адоньєв Олександр Іванович; Амелін Руслан Віталійович; Андрійченко/Андрейченком Роман Геннадійович; Антипов Сергій Вікторович; Атаманський Богдан Юрійович; Балаховський Олександр Вікторович; Баршацький Данило Олегович; Бевзюк Олександр Васильович; Безрук Андрій Васильович; Бельчиков Олександр Сергійович; Берсан Павло Андрійович; Боднар Василь Володимирович; Бойко Андрій Вікторович; Бойко Олег Вікторович; Большаков Максим Дмитрович; Бончев Олексій Юрійович; Борщ Роман Михайлович; Буганцев Віктор Олександрович; Будко Микола Володимирович; Буржан Дмитро Геннадійович; Васильцов Владислав Павлович; Васильченко Анатолій Геннадійович; Водолага Олександр Олегович; Воронянський Володимир Володимирович; Вялков Андрій Ігорович; Галібродов Олексій Анатолійович; Глущенко Олександр Сергійович; Година Артем Миколайович; Гололобов Ігор Миколайович; Гуділін Олександр Русланович; Гузаков Вадим Вадимович; Гутник Володимир Михайлович; Дрозд Валентин Геннадійович; Дʼяков Євген Олександрович; Журавльов Вадим Максимович; Залевський Віктор Михайлович; Зеленський Руслан Володимирович; Іваницький Дмитро Віталійович; Іванов Дмитро Валерійович; Ільчун Віктор Всеволодович; Калашніков Олександр Сергійович; Калініченко Ігор Вікторович; Клименко Віталій Михайлович; Ковба Петро Григорович; Кодола Станіслав Анатолійович; Козік Валентин Олександрович; Козленко Олексій Михайлович; Колмик Юрій Борисович; Коломієць Анатолій Анатолійович; Корняков Данило Іванович; Кравченко Віталій Петрович; Кравченко Володимир Анатолійович; Кузьменко Олексій Віталійович; Лесик Аркадій Васильович; Лець Володимир Іванович; Лиска Олександр Анатолійович; Лукʼянов Максим Миколайович; Лушпо Денис Володимирович; Любчич Олександр Анатолійович; Лященко Євген Миколайович; Мазурик Андрій Олегович; Макаренко Роман Олексійович; Макаренко Сергій Дмитрович; Мальцев Михайло Олександрович; Мальцев Олександр Валерійович; Мартишев Дмитро Васильович; Марченко Ярослав Олександрович; Матвієнко Федір Едуардович; Матяш Сергій Олександрович; Медзяновський Дмитро Олександрович; Мельник Віталій Васильович; Мельничук Володимир Георгійович; Миронюк Ярослав Степанович; Міллер Андрій Андрійович; Місяченко Руслан Володимирович; Міхалочкін Дмитро Володимирович; Модельський Євген Борисович; Мосінзовий Сергій Якович; Мунтян Олег Васильович; Мурза Михайло Вікторович; Мурін Владислав Миколайович; Набатов Олександр Васильович; Назаренко Роман Миколайович; Неумивакін Ігор Леонідович; Нечистяк Юрій Михайлович; Нещерет Василь Васильович; Никорчук Андрій Станіславович; Нога Денис Віталійович; Овод Василь Іванович; Осмінов Євген Миколайович; Павляк Ігор Олегович; Пархоменко Валентин Петрович; Парьоха Ярослав Васильович; Пасічник Петро Зіновійович; Паскарюк Микола Васильович; Пастушенко Олександр Сергійович; Пахомов Олександр Олександрович; Пахомовський Валентин Едуардович; Пащевський Вадим Валентинович; Перехода Роман Сергійович; Петрик Ярослав Максимович; Пилкін Сергій Олегович; Піддубрівський Сергій Петрович; Піскун Віталій Іванович; Пліска Ігор Вікторович; Пожидаєв Олег Миколайович; Полухін Сергій Олександрович; Помазан Андрій Валентинович; Пономаренко Ярослав Олегович; Попков Геннадій Геннадійович; Потенко Денис Анатолійович; Похвалітов Дмитро Вʼячеславович; Проскурін Олександр Вʼячеславович; Пукаляк Назарій Богданович; Пчелінський Микола Вікторович; Ракітянський Станіслав Сергійович; Репʼюк Володимир Васильович; Реул Володимир Вікторович; Ржавський Олександр Андрійович; Рожков Валентин Леонідович; Романюк Олександр Іванович; Романюк Юрій Федорович; Роспопа Денис Іванович; Рульов Андрій Іванович; Русанов Віктор Володимирович; Савенко Максим Сергійович; Сависько Олександр Павлович; Савченко Максим Володимирович; Сакара Андрій Євгенович; Салтан Дмитро Олексійович; Сандруцький Євген Григорович; Сандуляк Павло Віталійович; Сапонов Олександр Володимирович; Семенюта Костянтин Володимирович; Сербіновський Вʼячеслав Олександрович; Сербул Андрій Васильович; Середін Денис Сергійович; Сєріков Ростислав Ігорович; Симоненко Максим Сергійович; Синькевич Микола Олександрович; Сінкін Денис Станіславович; Січенко Олексій Вікторович; Скрицький Любомир Дмитрович; Скутельник Максим Миколайович; Слободчиков Роман Сергійович; Слушний Василь Валентинович; Смоліговець Валерій Сергійович; Соболевський Данило Володимирович; Сокальський Олексій Валерійович; Солдатов Денис Русланович; Солоненко Антон Анатолійович; Соронович Володимир Богданович; Стасенко Дмитро Анатолійович; Стегура Михайло Іванович; Стельмах Данило Олександрович; Степаненко Віталій Сергійович; Стоян Сергій Григорович; Стременовський Тарас Андрійович; Суворов Віктор Олегович; Сущенко Руслан Євгенович; Тарадін Олександр Олександрович; Тарасюк Сергій Михайлович; Тереску Віталій Миколайович; Терешко Артем Васильович; Тимощук Віктор Вікторович; Тимощук Сергій Анатолійович; Тихонський Артем Сергійович; Тітов Геннадій Михайлович; Ткаченко Анатолій Вадимович; Ткаченко Владислав Сергійович; Ткачук Роман Степанович; Томчук Віктор Олександрович; Торбунов Максим Володимирович; Трегубов Анатолій Олексійович; Туманевич Олег Олегович; Турик Віталій Леонідович; Улахли/Улахлі Федір Сергійович; Угніченко Сергій Леонтійович; Цимбал Андрій Сергійович; Цімоня Юрій Володимирович; Шакіров Євген Олексійович; Шарапов Ділшод Махсуджонович; Шаульський Микита Андрійович; Швець Максим Володимирович; Шелковніков Костянтин Сергійович; Шинкарьов Григорій Валентинович; Шкарупинський Юрій Станіславович; Штокало Юрій Зіновійович; Якимчук Олександр Васильович.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

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189 українців додому повернулися з російського полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.