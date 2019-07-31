ООН: 12 тисяч дітей вбили чи поранили під час конфліктів минулого року



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ООН відмовилася згадувати Саудівську Аравію і Ізраїль, як країни, від чиїх дій страждають діти

Організація Об’єднаних Націй опублікувала щорічну статистику щодо жертв конфліктів і насилля серед дітей. Про це пише американська служба Голосу Америки.

В 20 країнах світу внаслідок конфліктів і триваючої нестабільності загинуло чи було поранено більше 12 тисяч дітей. Загалом же більше 24 тисяч дітей стало жертвами наслідків конфліктів, включно із сексуальним насиллям, викраденнями, атаками на школи і лікарні, залученням на військову службу. Найгірша ситуація із захистом дітей в умовах конфлікту спостерігається в Сомалі.

Також ООН турбує те, що в 2018 році школи і лікарні ставали об’єктами все більшої кількості атак в таких країнах як Ємен, Сирія, Афганістан і Південний Судан.

Цікавим є те, що такі країни як Саудівська Аравія чи Ізраїль не згадуються в доповіді ООН напряму, не зважаючи на те, що їх діяльність призводила до жертв серед дітей. Так від дій міжнародної коаліції в Ємені, яку очолює Ер-Ріяд, в 2018 році загинуло не менше 685 дітей. Від дій ізраїльських сил безпеки минулого року постраждало більше 3 тисяч осіб минулого року – 58 загинуло і майже 3 тисячі отримали поранення.