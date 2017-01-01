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    ООН евакуювала групу зі 162 біженців з Лівії до Італії

    Біженців доправили до Італії на військових літаках
    Організація Об'єднаних Націй організувала евакуацію 162 біженців з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену, з Лівії до столиці Італії — Рима. Серед врятованих було немовля, народжена три тижні тому.  Про це повідомляє Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, передає Deutsche Welle.
    • Вчора, 22:58
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    <span>Прийом біженців з Лівії в Римі</span>
    Прийом біженців з Лівії в Римі

    Біженців доправили до Італії на військових літаках

    Організація Об'єднаних Націй організувала евакуацію 162 біженців з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену, з Лівії до столиці Італії — Рима. Серед врятованих було немовля, народжена три тижні тому. 

    Про це повідомляє Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, передає Deutsche Welle.

    «Вперше ми були здатні евакуювати вразливих біженців напряму з Лівії до Італії», — заявив спецпредставник УВКБ Вінсент Кочетель.

    Біженців доправили до Італії на військових літаках. Протягом декількох місяців вони перебували в спеціальних лівійських таборах.

    Деяки з них раніше намагалися перетнути Середземне море, але були затримані лівійською береговою охороною.

    Зазначається, що більшість з них живуть у таборах для мігрантів у вкрай складних умовах, що піддається критиці з боку правозахисників.

    ООН Сомалі
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