ООН евакуювала групу зі 162 біженців з Лівії до Італії

Біженців доправили до Італії на військових літаках

Організація Об'єднаних Націй організувала евакуацію 162 біженців з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену, з Лівії до столиці Італії — Рима. Серед врятованих було немовля, народжена три тижні тому. Про це повідомляє Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, передає Deutsche Welle.



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Прийом біженців з Лівії в Римі

Біженців доправили до Італії на військових літаках

Організація Об'єднаних Націй організувала евакуацію 162 біженців з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену, з Лівії до столиці Італії — Рима. Серед врятованих було немовля, народжена три тижні тому.

Про це повідомляє Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, передає Deutsche Welle.

«Вперше ми були здатні евакуювати вразливих біженців напряму з Лівії до Італії», — заявив спецпредставник УВКБ Вінсент Кочетель.

Біженців доправили до Італії на військових літаках. Протягом декількох місяців вони перебували в спеціальних лівійських таборах.

Деяки з них раніше намагалися перетнути Середземне море, але були затримані лівійською береговою охороною.

Зазначається, що більшість з них живуть у таборах для мігрантів у вкрай складних умовах, що піддається критиці з боку правозахисників.