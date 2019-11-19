ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою



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Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш ніж 520 мовами, кримськотатарський переклад став 521-им

На сайті верховного комісара ООН з прав людини вперше опублікована Загальна декларації прав людини кримськотатарською мовою.

Документ опублікований на сайті ООН.

«Сьогодні відбулася важлива історична подія. Загальна декларація прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН. Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш ніж 520 мовами, кримськотатарський переклад став 521-им», – написав голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Він зазначив, що в нинішніх умовах «Загальна декларація прав людини повинна бути в будинку кожної кримськотатарської сім'ї».

Загальна декларації прав людини – рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, ухвалений на третій сесії Генеральної асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди.

Нагадаємо, «Главком» ще у лютому повідомляв, що Всесвітню декларацію прав людини перекладуть офіційно на кримськотатарську мову і зареєструють переклад в ООН. Про це розповіли Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор Кримськотатарського ресурсного центру, Світлана Кузьміна, директорка Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету, Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».