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    ООН планує залучити $25 млрд для гуманітарної допомоги в 2019 році

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    ООН планує залучити $25 млрд для гуманітарної допомоги в 2019 році

    Найбільшим реципієнтом допомоги ООН буде Ємен

    Організація Об’єднаних Націй звернулася у вівторок до міжнародних донорів із проханням виділити 21,9 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги в 2019 році.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Мова йде про 21 гуманітарну кризу, які мають місце на сьогодні в світі.

    Найбільші ресурси при цьому будуть спрямовані на забезпечення базових потреб населення Ємену, де із 2014 року триває громадянська війна і міжнародна інтервенція. Всього на допомогу жителям Ємену ООН передбачає виділити до 4 млрд доларів.

    При цьому заклик до донорів не враховує фінансування гуманітарної допомоги для Сирії. Якщо враховувати фінансування програми допомоги і цій країні Близького Сходу, ООН в 2019 році планує витратити 25 млрд доларів для забезпечення базових потреб в умовах конфліктів.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі розпочався кліматичний саміт ООН.

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