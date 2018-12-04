ООН планує залучити $25 млрд для гуманітарної допомоги в 2019 році



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Найбільшим реципієнтом допомоги ООН буде Ємен

Організація Об’єднаних Націй звернулася у вівторок до міжнародних донорів із проханням виділити 21,9 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги в 2019 році.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про 21 гуманітарну кризу, які мають місце на сьогодні в світі.

Найбільші ресурси при цьому будуть спрямовані на забезпечення базових потреб населення Ємену, де із 2014 року триває громадянська війна і міжнародна інтервенція. Всього на допомогу жителям Ємену ООН передбачає виділити до 4 млрд доларів.

При цьому заклик до донорів не враховує фінансування гуманітарної допомоги для Сирії. Якщо враховувати фінансування програми допомоги і цій країні Близького Сходу, ООН в 2019 році планує витратити 25 млрд доларів для забезпечення базових потреб в умовах конфліктів.

Раніше повідомлялося, що у Польщі розпочався кліматичний саміт ООН.