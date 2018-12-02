У Катовіце розпочався кліматичний саміт ООН



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Головною метою конференції є підготувати принципи для введення в дію Паризької угоди

Офіційне відкриття конференції зі змін клімату COP24 ще станеться 3 грудня, проте пленарне засідання делегатів відбулося 2 грудня

У неділю, 2 грудня, віце-міністр навколишнього середовища Польщі Міхал Куртика отримав повноваження президента саміту COP24. У переговорох цього форуму протягом двох тижнів візьме участь 30 тисяч осіб – очільники держав, урядів та міністерств, відповідальних за питання довкілля й клімату, а також представники бізнесу і неурядових організацій.

Головною метою конференції є підготувати принципи для введення в дію Паризької угоди, схваленої 2015 року.

Наступними днями переговори проходитимуть у кількох пленарних залах – окремі групи обговорюватимуть різні теми, – сказав міністр навколишнього середовища Генрик Ковальчик.

«Ці теми, згідно з паризькою угодою, поділені – зокрема, це проблема обмеження викидів шкідливих газів, фінанси, адаптація до змін клімату, методи поглинання – загалом є понад 20 тем. У кожній групі будуть узгоджуватися можливості конкретизувати їх. Я маю надію, що на кінець конференції з усіх узгоджених тем постане документ – своєрідний підручник конкретного введення в дію Паризької угоди», - сказав він.

На кліматичній конференції в Парижі 2015 року майже 200 країн ухвалило першу в історії загальну світову угоду, присвячену справам клімату. Держави зобов’язалися докласти зусиль, щоб світове потепління утримати на рівні, значно нижчому двох градусів Цельсія.

Джерело: Польське радіо