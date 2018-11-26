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    ООС: окупанти застосували міномети, поранені двоє українських військових

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    У районах Південного, Малинового і Красногорівки загарбники обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів та великокаліберних кулеметів - ООС: окупанти застосували міномети, поранені двоє українських військових
    У районах Південного, Малинового і Красногорівки загарбники обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів та великокаліберних кулеметів

    Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових

    Протягом поточної доби російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

    «У районах Південного, Малинового і Красногорівки загарбники обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу населених пунктів Вільний, Опитне і Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. А у районі Малинового, що неподалік Станиці Луганської, російські окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів», - йдеться у повідомленні.

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    Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. 

    У ході бойових дій легкі поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. 

    Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових.

    Як повідомлялося, окупанти показали захоплені українські кораблі в Керчі.

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