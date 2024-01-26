Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня

У низці областей можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с

26 січня в Україні пройдуть мокрий сніг та дощ. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п’ятницю буде хмарно. Уночі пройде помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На заході країни місцями очікується налипання мокрого снігу. У південно-східних областях подекуди ожеледь. На дорогах всіх областей, крім південних, місцями буде ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. На заході, в Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря протягом доби переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Уночі в західних, південних та більшості центральних областей очікується до 2° тепла. На сході температура коливатиметься від -1° до 2° тепла.

Вдень на Одещині та в Криму очікується 1-6° тепла. У південних областях стовпчики термометрів покажуть до 3-4° тепла. У інших областях температура становитиме від 0° до 2° тепла.

У Карпатах пройде сніг, очікується хуртовина. Температура вночі та вдень становитиме 2-7° морозу.

На Київщині буде хмарно. Очікується помірний вночі та невеликий вдень мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями буде ожеледиця.

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Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура в Київській області протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла.