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Аналітики пояснили, як морози вплинуть на бойові дії на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики пояснили, як морози вплинуть на бойові дії на фронті
Суттєве зниження температури вплинуло на інтенсивність атак
фото: Генштаб ЗСУ

Через морози окупанти використовують значно меншу кількість дронів

Сильні морози в Україні, ймовірно, ускладнять операції на фронті, але надалі можуть створити сприятливіший ґрунт для просування. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Зазначається, що російські війська через холод використовують менше баражуючих боєприпасів. Також окупанти застосовують значно меншу кількість дронів.

Речниця українського Південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не запускали велику кількість безпілотників проти України за останні дві ночі, тому що лід може заморозити дрони.

Український офіцер бригади, яка діє під Бахмутом, заявив, що температура вночі падає до -18 градусів, через що особовий склад не може залишатися на постах спостереження більше кількох годин. За його словами, інтенсивність атак російської піхоти на Бахмутському напрямку знизилася, ймовірно, через суттєве зниження температури.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що низькі температури в поєднанні з можливим глибоким снігом можуть обмежити маневреність, але промерзла земля покращить рух по пересіченій місцевості протягом січня та лютого.

Експерти ISW вважають, що російські війська, швидше за все, спробують підтримати чи активізувати локальні наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості.

Нагадаємо, як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські війська готуються активізувати операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та перекидають штурмові роти на Сіверський напрямок для відновлення атак. 

Теги: окупанти фронт погода

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