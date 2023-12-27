Невеликий дощ, сильний вітер: прогноз погоди на 27 грудня

В Україні очікуються сильні пориви вітру

У середу, 27 грудня, пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень переважно становитиме 4-9° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні буде хмарно з проясненнями. В усіх областях, крім південних, очікується невеликий дощ. На півночі пройде дощ з мокрим снігом.

Вітер західний, північно-західний сягатиме швидкості 7-12 м/с. Місцями очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла, на півночі очікується 1-6° тепла, а на півдні – 13°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Температура в Київській області вночі та вдень становитиме 1-6° тепла. У Києві стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть 4-6°.