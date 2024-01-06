Головна Новини
search button user button menu button

Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Синоптики передбачають опади у різних регіонах України

У суботу, 6 січня у більшості регіонів країни очікується хмарна погода. Синоптики передбачають опади у різних регіонах України. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У північній частині країни очікується сніг, на Закарпатті та Прикарпатті – дощ. Вночі у східних областях можливий невеликий сніг, а в інших регіонах опадів не передбачається. На дорогах можлива ожеледиця. Також місцями на Волині та Рівненщині прогнозують ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі очікується 2-7° морозу, проте у Чернігівській та Сумській областях температура може впасти до 8-13° морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму очікується 0-5° тепла. Удень температура підніметься до 1-6° тепла, а в південно-західних областях може сягнути 7-12° тепла. У північній частині країни термометри покажуть 0-5° морозу.

На Київщині 6 січня очікується хмарна погода. Удень очікується сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі в регіоні коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. У Києві вночі очікується від 5 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів морозу.

Читайте також: 6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
 
 
 
Теги: прогноз погоди снігопад вітер дощ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
122K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
67K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
36K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
34K
Пішов із життя голова Верховної Ради кінця 90-х Олександр Ткаченко
27K
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед

Новини

Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua