Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня

Синоптики передбачають опади у різних регіонах України

У суботу, 6 січня у більшості регіонів країни очікується хмарна погода. Синоптики передбачають опади у різних регіонах України. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У північній частині країни очікується сніг, на Закарпатті та Прикарпатті – дощ. Вночі у східних областях можливий невеликий сніг, а в інших регіонах опадів не передбачається. На дорогах можлива ожеледиця. Також місцями на Волині та Рівненщині прогнозують ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі очікується 2-7° морозу, проте у Чернігівській та Сумській областях температура може впасти до 8-13° морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму очікується 0-5° тепла. Удень температура підніметься до 1-6° тепла, а в південно-західних областях може сягнути 7-12° тепла. У північній частині країни термометри покажуть 0-5° морозу.

На Київщині 6 січня очікується хмарна погода. Удень очікується сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі в регіоні коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. У Києві вночі очікується від 5 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів морозу.