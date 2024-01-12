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Синоптики розповіли, в яких областях завтра погіршиться погода

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Синоптики розповіли, в яких областях завтра погіршиться погода
У низці областей України очікуються сніг та хуртовини
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі досягатиме 15-20 градусів морозу

Завтра, 13 січня, погода в Україні погіршиться – очікуються сніг, хуртовини та мороз до 20 градусів. Правда, в деяких регіонах обійдеться без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Сніг, лише у східних вночі і в південних областях без опадів», – розповіли синоптики.

На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20 градусів, вдень 9-14 градусів морозу; у західних та більшості південних областей вночі 7-12 градусів, вдень 0-5 градусів морозу; на решті території вночі 10-15 градусів, вдень 3-8 градусів морозу.

Укргідрометцентр дав прогноз на 13 січня
Укргідрометцентр дав прогноз на 13 січня
фото: Facebook/Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, вдень переважно без опадів. Лише вночі місцями невеликий сніг.

Теги: негода снігопад синоптик прогноз погоди погода

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