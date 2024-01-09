Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди

Кожен місяць з червня по грудень був теплішим, ніж відповідний місяць у будь-якому попередньому році

2023 рік визнаний найспекотнішим за всю історію спостережень (з 1850 року)

Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, цьому сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

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Про це йдеться у звіті агентства ЄС з моніторингу зміни клімату Copernicus.

Середня температура у 2023 році була на 0,17°С вищою, ніж у 2016-му, який раніше був найспекотнішим роком в історії, що свідчить про дуже значне підвищення кліматичних показників. У 2023 році на планеті було на 1,48 градуса спекотніше порівняно з періодом до того, як масове спалювання викопного палива спровокувало кліматичну кризу. Ця цифра дуже близька до цільового показника температури 1,5°C, встановленого країнами в 2015 році в рамках Паризької угоди.

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У Copernicus прогнозують, що, швидше за все, позначку у 1,5°С буде подолано вперше в найближчі 12 місяців.

Інші висновки зі звіту:

2023 рік став першим роком в історії спостережень, коли кожен день був як мінімум на 1 градус тепліший, ніж у доіндустріальний період 1850-1900 років;

Середньорічна температура повітря була найвищою за всю історію спостережень або близька до найвищої на значній частині всіх океанських басейнів і всіх континентів, крім Австралії;

Глобальна середня температура поверхні моря залишалася стійкою та незвичайно високою, досягнувши рекордних рівнів для цієї пори року з квітня до грудня;

Європейська зима (грудень 2022 року – лютий 2023 року) була другою найтеплішою зимою за всю історію спостережень;

За вісім місяців 2023-го рівень льоду в Антарктиці був рекордно низьким для відповідної пори року;

Концентрації вуглекислого газу та метану в атмосфері продовжували зростати та досягли рекордного рівня у 2023 році;

У всьому світі було зафіксовано велику кількість екстремальних явищ, включаючи хвилі тепла, повені, посухи та лісові пожежі.

У листопаді 2024 року – коли в Америці пройдуть президентські вибори, кліматична політика, яку США проводили за президента Джо Байдена, може опинитися під загрозою. Дональд Трамп, який може знову стати президентом США, пообіцяв зруйнувати екологічну політику Байдена, назвавши її «безглуздим хрестовим походом Нового зеленого курсу».

«Це страшний час, оскільки в бюлетенях по всьому світу є кандидати, які насправді не розуміють повного масштабу кліматичних ризиків і можливостей для кліматичних дій», – сказав кліматолог з Університету Брауна Кім Кобб.

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Хоча фактичні спостереження за кліматом тривають менш як два століття, деякі вчені, спираючись на дані деревних річних кілець і крижаних кернів, заявили, що у 2023 році на Землі встановилася найтепліша погода за понад 100 000 років.

Нагадаємо, вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці. Шкода клімату, спричинена потеплінням в Арктиці, матиме вплив на Північну Америку та Євразію.

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