Опалювальний сезон Україна завершить з надлишком газу — Оржель



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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

Надлишкові запаси зберігаються також у підземних сховищах Європи

Україна вийде з опалювального сезону із надлишковими запасами природного газу у підземних сховищах.

Про це 29 січня на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Міністр заявив, що на зниження ціни на газ впливає велика кількість газу у сховищах України та Європи, тепла зима та фактор збереження транзиту територією України.

«Зважаючи на те, що зараз є дуже багато позитивних сигналів - зокрема, великі запаси газу у підземних газосховищах - у нас на 5,4 млрд більше, ніж у минулому році. Ми стовідсотково виходимо з надлишковими запасами із опалювального періоду», - сказав Оржель.

За його словами, надлишкові запаси зберігаються також у підземних сховищах Європи.