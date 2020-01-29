Українцям повернуть переплату за куплений за страховою ціною газ



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Гроші повернуть після закінчення опалювального сезону

У «Нафтогазі» заявили. що українцям повернуть передплату за газ, який вони купували раніше за страховою ціною. Зроблять це, адже ціни на газ виявилися нижчими, ніж прогнозували у грудні.

Про це повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

За його словами, гроші повернуть після закінчення опалювального сезону.

«На жаль чи на щастя, нова ціна на січень виявилася нижчою за ціну Газового запасу. Це означає, що наші найактивніші клієнти знову отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення сезону», — написав Коболєв.

Він також додав, що виробникам тепла необхідно оперативно підписати з «Нафтогазом» додаткові угоди, щоб скористатися зниженою ціною.

Нагадаємо, нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично, населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну.

Механізм щомісячного ціноутворення на газ в рамках ПСО діятиме до 1 травня 2020 року - від цієї дати. НАК «Нафтогаз України» більше не відвантажуватиме газ регіональним постачальникам безкоштовно. Ринок поставок газу побутовим споживачам стане конкурентним.

Так, у січні 2019 року ціна на газ для населення з ПСО була 6263 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ, а для промисловості - 9019 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Цього ж року ціна на газ для населення 4650 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ (5580 з ПДВ), а для промисловості - 5500 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ (6600 з ПДВ).

Відтак, українці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зекономлять за січень 25%.