Вітренко про газові контракти Тимошенко: Для Юлії Володимирівни є виправдання



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Юлія Тимошенко нічого не підписувала, вона лише вела домовленості з Путіним, які й стали основою для контрактів, - Вітренко

Ющенко, як президент України, де-факто допомагав групі «Росукренерго», - нагадав виконавчий директор «Нафтогазу»

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що не можна повністю покладати відповідальність за газові контракти 2009 року на Юлію Тимошенко.

Вітренко зазначив, що Юлія Володимирівна нічого не підписувала, вона лише вела домовленості з Путіним, які й стали основою для контрактів. «До того ж, ці домовленості відрізнялися за своїм принципом від європейських», - зауважив виконавчий директор «Нафтогазу».

«Наприклад, вони домовилися про базову ціну газу $450 за формулою, що містила прив’язку до нафтопродуктів, газойлю і топочного мазуту», - пояснює Вітренко і додає, що у відповідності до європейської практики ціна повинна була прив’язуватися до вартості вугілля та електроенергії, виробленої атомними електростанціями чи гідроелектростанціями.

«На щастя, Ігор Діденко (в 2008−2010 — 1-й заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» - «Главком»), який підписував частину контрактів, наполіг на тому, щоб контракти були за шведським правом і зі Стокгольмським арбітражем, і там повинні бути пункти, які б містили посилання на європейські норми», - стверджує Вітренко. Він впевнений, що саме це рішення допомогло Україні виграти позов проти російського «Газпрому».

Також, на думку Вітренка, у ситуації з газовими контрактами 2009 року не можна забувати і про тодішнього президента Віктора Ющенка.

«Газпром» був одним із акціонерів СП «Росукренерго». І далеко не всі в «Газпромі» були зацікавлені в прямих відносинах, а Ющенко, як президент України, де-факто допомагав групі «Росукренерго», - пояснив виконавчий директор «Нафтогазу».

Вітренко наголосив, що є кілька причин слабкості переговорів 2009 року, серед яких відсутність внутрішніх реформ, критична залежність від «Газпрому» та втрата можливості експортувати газ із Туркменістану.

Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз України» та російський «Газпром» підписали контракт на транзит газу з використанням української газотранспортної системи. Відомо, що переговори тривали протягом чотирьох днів.

Раніше стало відомо, що газовий договір договір між Україною і Росією включає транзитний на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

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