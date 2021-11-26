Оперативні дані: 600 смертей за добу та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих
За весь час пандемії в Україні Covid-19 підхопили 3,4 млн осіб
За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 208 осіб, летальних випадків – 608, одужало – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3,4 млн осіб;
- одужало – майже 2,9 млн осіб;
- летальних випадків – понад 84,1 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 15,7 млн.
МОЗ наголошує, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
До слова, лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19.
Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.
Також повідомлялося, що вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.