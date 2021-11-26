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    Оперативні дані: 600 смертей за добу та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих

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    За минулу добу госпіталізовано з коронавірусом 3 208 осіб - Оперативні дані: 600 смертей за добу та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих
    За минулу добу госпіталізовано з коронавірусом 3 208 осіб
    фото: glavcom.ua

    За весь час пандемії в Україні Covid-19 підхопили 3,4 млн осіб

    За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 3 208 осіб, летальних випадків – 608, одужало – 24 569 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,4 млн осіб;
    • одужало – майже 2,9 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 84,1 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15,7 млн.

    МОЗ наголошує, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    До слова, лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19.

    Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

    Також повідомлялося, що вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Оперативні дані: 600 смертей за добу та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих