Лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19

Різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації

Лікар-анестезіолог пояснив, чому в Україні один із найвищих показників смертності у світі через Covid-19. Про це розповів Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, пише «Коронавірус інфо».

«Можу впевнено сказати, що рівень смертності напряму залежить від рівня вакцинації населення. Якщо подивитися статистику Ізраїлю чи провідних європейських країн, де понад 60% вакцинованого населення, то кількість летальних випадків там значно нижча, ніж в Україні, де менше 30% повністю вакцинованих громадян», – пояснив лікар.

Він також наголосив, що вакцинація значно знижує рівень госпіталізацій та смертності. Це гарно прослідковується на прикладі Великої Британії, яка вже багато тижнів у списку лідерів за рівнем захворюваності, однак має низький рівень смертності.

До того ж, за словами Дуброва, у перші дві хвилі Covid-19 рівень летальності майже не відрізнявся від економічно розвинених країн, що свідчить про досвід наших лікарів. Отож така різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.

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