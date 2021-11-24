Вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40% – ВООЗ

Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу «Дельта» лише приблизно на 40%, що передбачає серйозніше ставлення до карантинних обмежень. Про це повідомляє France24 із посиланням на заяву ВООЗ.

Генеральний директор організації Тедрос Гебрейсус заявив, що багато вакцинованих людей помилково вважають, що вони перебувають у безпеці та не мають дотримуватися жодних обмежень.

«Вакцини рятують життя, але вони не запобігають передачі вірусу. Дослідження показують, що до появи штаму «Дельта» вакцини зменшували імовірність передачі вірусу приблизно на 60%. Після появи «Дельти» ця цифра впала до 40%», – заявив він.

Також голова ВООЗ додав, що вакцини знижують ризик летальних наслідків та важкого перебігу хвороби, але після вакцинації все ще існує ризик заразитися та заразити інших. Він відзначив, що це передбачає необхідність носити маску, дотримуватися дистанції, уникати натовпів та зустрічей у приміщеннях, які не провітрюються.

Водночас у ВООЗ відзначають, що ефективність вакцин від важкого перебігу хвороби Covid-19 наразі залишається на рівні понад 80%.

Про небезпеку штаму «Дельта» попереджає також голова експертної групи з протидії при ООН Марія ван Керхове. Зокрема вона заявляла, що штам «Дельта» постійно мутує, через що його дуже важко відстежити.

Нагадаємо, директор бюро ВООЗ заявив, що 500 тис. осіб можуть померти взимку в Європі через Covid-19.

Також учений назвав нове ім'я першого у світі хворого на коронавірус.

Крім того, ВООЗ вважає: коронавірус став хворобою бідних.

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