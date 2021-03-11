Оперативні дані МОЗ: в Україні різко збільшилось число госпіталізацій з Covid-19

В Україні протягом 10 березня виявили ще 9 тисяч випадків коронавірусу

Вчора з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 4 250 людей

За минулу добу 10 березня в Україні виявлено 9 084 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Зазначимо, що буквально напередодні українські вчені дали прогноз щодо Covid-19, у якому йдеться про стрибок захворюваності до 10 тисяч інфікованих щодня.

Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4 250 осіб. Це найбільший показник від початку епідемії. Наприклад, за позаминулу добу, 9 березня, було госпіталізовано 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнта. За даними МОЗ вчора одужало 5 330 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 425 522 особи;

одужало – 1 210 246 осіб;

летальних випадків – 27 685;

проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 853 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 171 випадок;

Дніпропетровська область – 339 випадків;

Донецька область – 276 випадків;

Житомирська область – 384 випадки;

Закарпатська область – 463 випадки;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 533 випадки;

Київська область – 510 випадків;

Кіровоградська область – 68 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 600 випадків;

Миколаївська область – 143 випадки;

Одеська область – 588 випадків;

Полтавська область – 358 випадків;

Рівненська область – 267 випадків;

Сумська область – 185 випадків;

Тернопільська область – 355 випадків;

Харківська область – 558 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 507 випадків;

Черкаська область – 254 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 66 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, що в Івано-Франківська у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

10 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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