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    Оперативні дані МОЗ: в Україні різко збільшилось число госпіталізацій з Covid-19

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    В Україні протягом 10 березня виявили ще 9 тисяч випадків коронавірусу - Оперативні дані МОЗ: в Україні різко збільшилось число госпіталізацій з Covid-19
    В Україні протягом 10 березня виявили ще 9 тисяч випадків коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Вчора з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 4 250 людей

    За минулу добу 10 березня в Україні виявлено 9 084 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Зазначимо, що буквально напередодні українські вчені дали прогноз щодо Covid-19, у якому йдеться про стрибок захворюваності до 10 тисяч інфікованих щодня.

    Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4 250 осіб. Це найбільший показник від початку епідемії. Наприклад, за позаминулу добу, 9 березня, було госпіталізовано 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

    За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнта. За даними МОЗ вчора одужало 5 330 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 425 522 особи;
    • одужало – 1 210 246 осіб;
    • летальних випадків – 27 685;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • місто Київ – 853 випадки;
    • Вінницька область – 659 випадків;
    • Волинська область – 171 випадок;
    • Дніпропетровська область – 339 випадків;
    • Донецька область – 276 випадків;
    • Житомирська область – 384 випадки;
    • Закарпатська область – 463 випадки;
    • Запорізька область – 249 випадків;
    • Івано-Франківська область – 533 випадки;
    • Київська область – 510 випадків;
    • Кіровоградська область – 68 випадків;
    • Луганська область – 67 випадків;
    • Львівська область – 600 випадків;
    • Миколаївська область – 143 випадки;
    • Одеська область – 588 випадків;
    • Полтавська область – 358 випадків;
    • Рівненська область – 267 випадків;
    • Сумська область – 185 випадків;
    • Тернопільська область – 355 випадків;
    • Харківська область – 558 випадків;
    • Херсонська область – 44 випадки;
    • Хмельницька область – 507 випадків;
    • Черкаська область – 254 випадки;
    • Чернівецька область – 587 випадків;
    • Чернігівська область – 66 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Додамо, що в Івано-Франківська у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

    За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

    10 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ медицина лікарня Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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