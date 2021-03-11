Оперативні дані МОЗ: в Україні різко збільшилось число госпіталізацій з Covid-19
Вчора з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 4 250 людей
За минулу добу 10 березня в Україні виявлено 9 084 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Зазначимо, що буквально напередодні українські вчені дали прогноз щодо Covid-19, у якому йдеться про стрибок захворюваності до 10 тисяч інфікованих щодня.
Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4 250 осіб. Це найбільший показник від початку епідемії. Наприклад, за позаминулу добу, 9 березня, було госпіталізовано 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнта. За даними МОЗ вчора одужало 5 330 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 425 522 особи;
- одужало – 1 210 246 осіб;
- летальних випадків – 27 685;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 853 випадки;
- Вінницька область – 659 випадків;
- Волинська область – 171 випадок;
- Дніпропетровська область – 339 випадків;
- Донецька область – 276 випадків;
- Житомирська область – 384 випадки;
- Закарпатська область – 463 випадки;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 533 випадки;
- Київська область – 510 випадків;
- Кіровоградська область – 68 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 600 випадків;
- Миколаївська область – 143 випадки;
- Одеська область – 588 випадків;
- Полтавська область – 358 випадків;
- Рівненська область – 267 випадків;
- Сумська область – 185 випадків;
- Тернопільська область – 355 випадків;
- Харківська область – 558 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 507 випадків;
- Черкаська область – 254 випадки;
- Чернівецька область – 587 випадків;
- Чернігівська область – 66 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, що в Івано-Франківська у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.
За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.
10 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.